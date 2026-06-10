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Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntü! 10 yıl sonra yakalanmıştı

Ünlü "Mezdeke" grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayeti yıllar sonra çözüldü. Kanbur'u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı 10 yıl sonra yakalanırken; katil zanlısının cinayet öncesine ait görüntüleri de ortaya çıktı.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntü! 10 yıl sonra yakalanmıştı

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntŞişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'taki evinin önünde 24 Mart 2016'da öldürülen “Mezdeke” grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntü! 10 yıl sonra yakalanmıştı 1

10 YIL SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaydan 10 yıl sonra gözaltına alındıktan sonra cinayeti işlediğini itiraf eden ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan zanlı Bülent Gündüz'ün geçmişte de bir kişiyi "Hareketlerini beğenmedim." diyerek dövdüğü belirlendi.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntü! 10 yıl sonra yakalanmıştı 2

Verdiği ifadesinde Kanbur'un yaşam biçimine değinen şüpheli, daha önce de bir kişiyi uygunsuz davranışları nedeniyle dövdüğünü söyledi.

UZUN NAMLULU SİLAH VE GAZ MASKESİ ELE GEÇİRİLDİ

Katil zanlısının Bülent Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.

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Bülent Gündüz, emniyette verdiği ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını iddia etti. Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede, cinayetten sonra üst aramasında ruhsatsız tabanca yakalandığı ve hakkında “ruhsatsız silah taşıma” suçundan adli işlem yapıldığı da öğrenildi.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntü! 10 yıl sonra yakalanmıştı 3

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların devamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemeye aldığı metrobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarında, katil zanlısı Bülent Gündüz'ün cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görülüyor.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntü! 10 yıl sonra yakalanmıştı 4

SİM KARTINI ÇIKARMIŞ

Metrobüste sağ başta bulunan koltuğu oturan zanlının bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla işlem yaptığı ardından sim kartını çıkararak cihazı kapattığı görülüyor.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntü! 10 yıl sonra yakalanmıştı 5

HTS kayıtlarına göre şüphelinin telefonu bir gün boyunca kapalı kalmıştı.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntü! 10 yıl sonra yakalanmıştı 6

NE OLMUŞTU?

90'lı yılların en ünlü oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur 24 Mart 2016'da çöp atmak için kapısını açtığı İstanbul Şişli'deki evinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cinayet 10 yıl sonra çözüldü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti
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