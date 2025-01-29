MHP'den yangın ve diğer afetler için yeni kanun teklifi! "İtfaiye 10 dakika içinde müdahale etmek zorunda kalacak"

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşımızın canına mal olan yangın faciası sonrası Türkiye ağlamıştı. Yangın öncesindeki ihmaller zinciri facianın boyutunu katlamıştı. MHP'den konuyla ilgili yeni bir kanun teklifi geldi.

İTFAİYENİN 10 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETMELERİ ZORUNLU HALE GELECEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda konuyla alakalı şu açıklamada bulundu:

"Ülkemizde yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin insanımızı hayatta tutabilmek için ne derecede kritik öneme sahip olduğunu Bolu’da çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Bu kapsamda meclise sunduğumuz yeni kanun teklifi ile her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ayrıca “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifimizi de hazırlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin, TBMM Grup toplantımızda ifade buyurdukları gibi MHP olarak hem bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması hem de kim olursa olsun sorumluların gereken cezayı alması için atılması gereken adımların kararlılıkla ve sonuna kadar takipçisi olacağız."