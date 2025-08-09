HABER

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı: "1938'de dönüşerek tarihe karıştı"

Son günlerin tartışma konularından biri 'Türkiyeli' kavramı oldu. Kullanılan ifade üzerinden birçok tartışma yaşanırken, MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. 'Türkiyeli' ifadesinin tarihe karıştığını aktaran Yıldız, "1938’de 'Türk'e dönüşerek tarihe karışmıştır" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Son zamanlarda bazı isimlerin ifade ettiği 'Türkiyeli' kavramı beraberinde tartışmaları da getirdi. Konu üzerinden sosyal medya başta olmak üzere birçok tartışma yaşanırken, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

FETİ YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN 'TÜRKİYELİ' ÇIKIŞI

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Feti Yıldız şu ifadelere yer verdi:

"1938'DE 'TÜRK'E DÖNÜŞEREK TARİHE KARIŞMIŞTIR"

"'Türkiyeli' kelimesi ilk kez 'tebâ' yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de 'Türk'e dönüşerek tarihe karışmıştır.

Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş , avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir .
Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir"

