MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken Ahmet Özer paylaşımı: "Şimdi kardeşlik zamanı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "terör" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN AHMET ÖZER PAYLAŞIMI

Yarın duruşmaya çıkacak Özer hakkında verilecek karar merak konusu olurken, MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medyada açıklamada bulunan Yıldız şunları söyledi:



"Prof. Dr. Ahmet Özer Meclis'te kurulan komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken, Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş….

Osmanlı Türk Devleti’nin egemenlik alanında 60’tan fazla devlet vardı. Fiilen 45 devlete hükmetti. Bu 45 devletin 27’si Asya, 13’ü Avrupa, 5’i de Afrika kıtasındaydı. Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor.

"BİZE GÖRE TARİHTE 6 ÖNEMLİ KESİŞME NOKTASI BULUNMAKTADIR"

Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır.

Malazgirt: Alparslan-Mervaniler Çaldıran: Yavuz Sultan Selim-İdris‘i Bitlis’i Cizira-Botan: II. Mahmut /Abdulmecit -Bedirhan Bey Erzincan : İkinci Abdülhamit-Hamidiye Alayları Erzurum : Mustafa Kemal ve isyanlar dönemi. Erbil/Hewler: Özal-Barzani,Talabani

"ŞİMDİ KARDEŞLİK ZAMANI"

Kürtlerle Türklerin tarihte ilk beraberliği Malazgirt‘te gerçekleşmiştir. Bizans imparatoru Romen Diyojen’e karşı savaşa tutuşmadan önce Selçuklu Sultanı Alpaslan Gazi ünlü Veziri büyük devlet adamı Nizamülmülk’ü Silvan ilçesinde yaşayan Mervani Kürt Beyi Nizamettin’e göndermiş ve yardım almıştır. Şimdi kardeşlik zamanı…

4 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada 30 Ekim'de gözaltına alınmıştı. 4 Kasım'da Özer'in, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verilmişti.