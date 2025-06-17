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MHP lideri Bahçeli'den İsrail-İran açıklaması: "İsrail'in amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den İsrail-İran açıklaması: "İsrail'in amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek"
Recep Demircan

MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail-İran çatışmasıyla ilgili açıklamada bulundu. İsrail'in amacının Anadolu'yu çevrelemek olduğunu aktaran Bahçeli, "Aksi halde bölgesel alanda kıvılcımı çakılacak bir savaşın küresel eksene sıçraması halinde hiçbir millet, hiçbir medeniyet bunun altından kalkamayacaktır." dedi.

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Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"DÜNYA'YI KAYGI VE KORKU DOLU BİR BEKLEYİŞE HAPSETMİŞTİR"

"İsrail’in İran’a karşı 13 Haziran’da başlattığı geniş çaplı saldırı hem bölgemizi hem de dünyanın genelini kaygı ve korku dolu bir bekleyişe hapsetmiştir.

"AMAÇ ANADOLU'YU ÇEVRELEMEK"

İsrail ile İran arasındaki savaşın derhal sonlandırılması, bölgesel barış ve istikrarın temin edilmesi her ülkenin çıkarınadır. İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır.

"HİÇBİR MİLLET BUNUN ALTINDAN KALKAMAZ"

İran ile İsrail arasında derhal barış ve diyalog havası hakim olmalıdır. Aksi halde bölgesel alanda kıvılcımı çakılacak bir savaşın küresel eksene sıçraması halinde hiçbir millet, hiçbir medeniyet bunun altından kalkamayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Devlet Bahçeli MHP
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