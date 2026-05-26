MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrıda bulunacak

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan kriz sürüyor. Özel, İzmir'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Bu işin bir çıkışı var. Kemal beye önerim şu: Gelsin, bayram sonradaki 1-2 hafta içindeki pazar günü Kemal beye 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum" ifadelerini kullandı.



BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNACAK

Diğer yandan ise MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin yarın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e tarihi bir çağrıda bulunacağı belirtildi. Bahçeli'nin çağrısının Türkgün Gazetesi'nden Yıldıray Çiçek ile yapılan röportajda yer alacağı bildirildi.