HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Microsoft iş birliği ile geliştirildi: Togg, yapay zekâ platformu Can.ai’yi tanıttı!

Togg, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği yapay zekâ platformu Can.ai’yi Münih’teki IAA Mobility 2025’te dünya kamuoyuyla paylaştı. Togg Care çağrı merkezi ekibinin bir “dijital ikizi” gibi çalıştığı belirtilen platformun, doğal dil işleme (NLP) ve gelişmiş arama teknolojileri sayesinde en doğru cevabı saniyeler içinde bulabildiği açıklandı.

Microsoft iş birliği ile geliştirildi: Togg, yapay zekâ platformu Can.ai’yi tanıttı!
Enes Çırtlık

Münih’teki IAA Mobility 2025’e ürün, tasarım ve teknolojileriyle katılan Togg, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği yapay zekâ platformu Can.ai’yi uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu.

"BAĞLAMSAL OLARAK ETKİLEŞİM KURAN BİR YAPAY ZEKÂ ALTYAPISI"

Yapılan açıklamalara göre Can.ai, kullanıcılarla geleneksel bir arayüz üzerinden değil; niyet, zamanlama, lokasyon, araç durumu ve geçmiş davranışlar gibi çok katmanlı verileri analiz ederek bağlamsal olarak etkileşim kuran bir yapay zekâ altyapısı sunuyor.

Akıllı cihazlardan mobil uygulamalara, çağrı merkezlerinden kurumsal sistemlere kadar geniş bir alanda çalıştığı belirtilen platformun, yalnızca yanıt veren değil; empati kurabilen, öğrenen, önceden öngören ve kullanıcı adına harekete geçebilen bir yapıya sahip olduğu açıklandı.

Microsoft iş birliği ile geliştirildi: Togg, yapay zekâ platformu Can.ai’yi tanıttı! 1

Kullanıcılarla doğal dilde yazılı veya sesli iletişim kurabildiği ifade edilen Can.ai'nin 1000’i aşkın yazılı doküman, SSS içeriği ve 2 milyonun üzerinde çağrı kaydı üzerinde eğitildiği belirtildi. Togg Care çağrı merkezi ekibinin bir “dijital ikizi” gibi çalıştığı açıklanan platformun, doğal dil işleme (NLP) ve gelişmiş arama teknolojileri sayesinde en doğru cevabı saniyeler içinde bulabildiği, satıştan sipariş takibine, satış sonrası destekten teknik sorulara kadar sorulara hızlı yanıtlar sunabildiği aktarıldı.

"KULLANICI YALNIZCA DÜŞÜNEREK, SÖYLEYEREK YA DA DURUMA GÖRE OTOMATİK ŞEKİLDE DESTEK ALABİLİYOR"

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Can.ai'nin kullanıcıdan gelen komutlara yanıt veren bir sistem olmadığını; bağlamı anlayan, niyeti sezebilen ve gerekli adımları arayüz olmadan gerçekleştiren bir yapay zekâ altyapısı olduğunu söyledi. Karakaş, "Kullanıcı hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir menü gezmeden yalnızca düşünerek, söyleyerek ya da duruma göre otomatik şekilde destek alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise yapay zekânın kullanıcı deneyimini dönüştüren en güçlü katalizörlerden biri olduğunu belirterek, "Can.ai, bu dönüşümün mobilite alanındaki en somut örneklerinden birini oluşturuyor." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendiHabertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi
Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Anahtar Kelimeler:
Microsoft yapay zeka togg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.