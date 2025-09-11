Microsoft iş birliği ile geliştirildi: Togg, yapay zekâ platformu Can.ai’yi tanıttı!

Münih’teki IAA Mobility 2025’e ürün, tasarım ve teknolojileriyle katılan Togg, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği yapay zekâ platformu Can.ai’yi uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu.

"BAĞLAMSAL OLARAK ETKİLEŞİM KURAN BİR YAPAY ZEKÂ ALTYAPISI"

Yapılan açıklamalara göre Can.ai, kullanıcılarla geleneksel bir arayüz üzerinden değil; niyet, zamanlama, lokasyon, araç durumu ve geçmiş davranışlar gibi çok katmanlı verileri analiz ederek bağlamsal olarak etkileşim kuran bir yapay zekâ altyapısı sunuyor.

Akıllı cihazlardan mobil uygulamalara, çağrı merkezlerinden kurumsal sistemlere kadar geniş bir alanda çalıştığı belirtilen platformun, yalnızca yanıt veren değil; empati kurabilen, öğrenen, önceden öngören ve kullanıcı adına harekete geçebilen bir yapıya sahip olduğu açıklandı.

Kullanıcılarla doğal dilde yazılı veya sesli iletişim kurabildiği ifade edilen Can.ai'nin 1000’i aşkın yazılı doküman, SSS içeriği ve 2 milyonun üzerinde çağrı kaydı üzerinde eğitildiği belirtildi. Togg Care çağrı merkezi ekibinin bir “dijital ikizi” gibi çalıştığı açıklanan platformun, doğal dil işleme (NLP) ve gelişmiş arama teknolojileri sayesinde en doğru cevabı saniyeler içinde bulabildiği, satıştan sipariş takibine, satış sonrası destekten teknik sorulara kadar sorulara hızlı yanıtlar sunabildiği aktarıldı.

"KULLANICI YALNIZCA DÜŞÜNEREK, SÖYLEYEREK YA DA DURUMA GÖRE OTOMATİK ŞEKİLDE DESTEK ALABİLİYOR"

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Can.ai'nin kullanıcıdan gelen komutlara yanıt veren bir sistem olmadığını; bağlamı anlayan, niyeti sezebilen ve gerekli adımları arayüz olmadan gerçekleştiren bir yapay zekâ altyapısı olduğunu söyledi. Karakaş, "Kullanıcı hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir menü gezmeden yalnızca düşünerek, söyleyerek ya da duruma göre otomatik şekilde destek alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise yapay zekânın kullanıcı deneyimini dönüştüren en güçlü katalizörlerden biri olduğunu belirterek, "Can.ai, bu dönüşümün mobilite alanındaki en somut örneklerinden birini oluşturuyor." dedi.