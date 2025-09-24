HABER

Mide ve bağırsak sağlığına dikkat!

Gaziantep'te özel bir hastanede İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, özellikle reflü, gastrit, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve gastroenterit gibi sorunlara karşı vatandaşları uyardı.

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Bu mevsimsel geçiş sürecinde mide ve bağırsak hastalıkları daha sık görülüyor. Gaziantep'te özel bir hastanede İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, özellikle reflü, gastrit, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve gastroenterit gibi sorunlara karşı vatandaşları uyardı.

Dr. Bilgen, "Eylül ayı, tatil sonrası düzensiz beslenmenin ve sıcak-soğuk hava değişimlerinin etkisiyle sindirim sistemi şikâyetlerinin arttığı bir dönemdir. Asitli içeceklerden, aşırı yağlı yiyeceklerden ve hijyenik koşullarda saklanmamış gıdalardan uzak durmak çok önemli" dedi.

Dr. Bilgen, özellikle okul döneminin başlamasıyla çocuklarda mide ağrıları ve bağırsak enfeksiyonlarının arttığını belirterek, el hijyeni, düzenli ve sağlıklı öğünler ve bol sıvı tüketimi gibi önlemlere dikkat çekti.

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, "Mevsim geçişlerinde sağlığı korumak için bağışıklık sistemini güçlendirmek, taze sebze-meyve ağırlıklı beslenmek ve paketli-hazır gıda tüketimini azaltmak gerekiyor. Karın ağrısı, ateş, ishal veya bulantı gibi şikayetlerin devam etmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı" diye konuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

