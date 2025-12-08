HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Midesinden 407 gram uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Ordu polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şahsın midesinden 407 gram uyuşturucu çıktı.

Midesinden 407 gram uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Ordu polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şahsın midesinden 407 gram uyuşturucu çıktı.

Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin, il dışından kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen 2 kişiyi uygulama noktasında durdurarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında suç unsuruna rastlanmazken, şahıslardan birinin uyuşturucu maddeyi yutarak taşıdığı değerlendirilerek hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Hastanede yapılan radyolojik görüntülemede, şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin ardından, 40 adet kapsül halinde yaklaşık 407 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.J. ve A.R.S. isimli 2 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağlama çaldığı görüntüler yürekleri dağladı! Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandıBağlama çaldığı görüntüler yürekleri dağladı! Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandı
Posof’ta buzda kayan iki tır ve bir otomobil birbirine girdi: 1 yaralıPosof’ta buzda kayan iki tır ve bir otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.