Midibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, merkeze bağlı Gebeceler beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebeceler Belediyesine ait yolcu taşımacılığı yapan midibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden B.K.’nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır