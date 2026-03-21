Midilli'de Yunan çiftçilerden eylem! Türk tatilciler adada mahsur kaldı

Midilli Adası'nda greve giden çiftçiler çiftçiler liman girişini kapattı. Ramazan Bayramı tatilini Midilli'de geçiren Türk tatilciler,  eylemler nedeniyle adada mahsur kaldı.

Midilli Adası'nda şap hastalığı salgını nedeniyle çiftçiler greve gitti. Limanın içinde de eylem yapan çiftçiler, limanın girişini ellerinde sopalarla kapatarak, Ayvalık ve Aliağa'ya dönmek isteyen feribotların iskeleden ayrılmasına engel oldu.

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, eylemler nedeniyle adada mahsur kaldı.

LİMANA ALINMADILAR

Edinilen bilgilere göre, çiftçilerin liman içindeki Türk tatilcilerinin sadece iki feribotla geri dönmesi şartıyla Türkiye'ye dönmelerine izin verdikleri, ancak liman dışında kalan Türk tatilcilerin ise limana alınmamalarına yönelik eylemlerini sürdürdükleri öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

