Milas'ta tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp

Edinilen bilgiye göre, Ören açıklarında meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timiyle arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

KAYIP 2 ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtarılanlardan 3 kişinin Sahil Güvenlik botuna alındığı, 3 kişinin ise kayalık bölgeden tahliye edildiği öğrenildi. Kayıp 2 çocuğun yerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

AFAD ekipleri de 1 araç, 1 bot ve 3 dalış personeli ile bölgeye intikal ederek çalışmalara destek veriyor. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletilirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

(İHA)

