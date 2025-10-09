HABER

Milletvekilleri de aralarındaydı! İsrail'de kalan Türk vatandaşları için Türkiye'den açıklama

İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'nda bulunan Türk vatandaşları ve milletvekilleriyle ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, milletvekillerinin bugün Türkiye'ye dönebileceğini belirtti.

Hazar Gönüllü

İsrail, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu'na da el koymuştu. Filoda Türk milletvekilleri ve vatandaşlar da bulunuyordu.

"MİLLETVEKİLLERİMİZİN BUGÜN DÖNME İHTİMALİ BULUNMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır.

"KONSOLOSLUK YETKİLİLERİMİZİN BUGÜN VATANDAŞLARIMIZLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır."

Milletvekilleri de aralarındaydı! İsrail de kalan Türk vatandaşları için Türkiye den açıklama 1

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan bir gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya, 8 Ekim’de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

