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  4. Milletvekillerine yeni ayrıcalık! Artık onlar da muaf olacak: CHP'li eski vekilden tepki: "Kurallar herkes içindir"

Milletvekillerine yeni ayrıcalık! Artık onlar da muaf olacak: CHP'li eski vekilden tepki: "Kurallar herkes içindir"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.02.2025 20:01
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Milletvekilleri trafik suçlarında ve cezalarından muaf tutuluyordu. Mevcut milletvekillerinin İçişleri Bakanlığı'na bildirilen 2 aracı için kesilen cezalar İçişleri Bakanlığı tarafından siliniyor. Şimdi buna eski milletvekillerinin de dahil edileceği aktarıldı.

Milletvekillerine yeni ayrıcalık! Artık onlar da muaf olacak: CHP'li eski vekilden tepki: "Kurallar herkes içindir"

Mevcut milletvekillerinin 2 aracının plakası İçişleri Bakanlığı'na bildiriliyor. Bildirilen araçlara trafikte ceza muafiyeti sağlanıyor. Şimdi buna eski milletvekilleri de dahil edilmeye çalışılıyor. Uygulama, eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz'ın tepkisini sosyal medyadan dile getirmesiyle gündeme geldi.

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ESKİ CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Akkiraz paylaşımında şunları ifade etti:

"TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından aradılar;dilekçeyle başvurursam 1 aracım trafik cezalarından muaf olacakmış!
Neden? Kurallara uymama hakkım mı var? Kurallar herkes içindir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar kanunla belirlenmiştir.
Bırakın kendinize sürekli imtiyaz almayıç"

3 BİNİ AŞAN ESKİ VEKİL FAYDALANACAK

Ekol TV'nin haberine göre Trafikte ceza muafiyeti sağlayan düzenleme kapsamında milletvekillerinin araçları trafik müdürlüklerinde kayda alınıyor. Mevcut milletvekillerinin yanı sıra bu haktan eski milletvekilleri de faydalanacak. Kesilen cezalar İçişleri Bakanlığı tarafından silinebiliyor. Düzenlemeden 3 bini aşan eski milletvekili yaralanacak.

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Milletvekillerine Trafik Cezası Muafiyeti Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu uygulama adil değil
Milletvekillerinin ayrıcalığı gereksiz
Uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili trafik cezası
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