Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı: Gündem Terörsüz Türkiye ve orman yangınları

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Beştepe'deki toplantının öncelikli gündemi; terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantıda, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak. Örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmalarından doğabilecek güvenlik riskleri görüşülecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi parti temaslarının yansımaları da kurulun gündeminde olacak.

ORMAN YANGINLARI MASAYA YATIRILACAK

Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlar da masaya yatırılacak. Müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimali güvenlik çerçevesinde tartışılacak.

SURİYE VE İSRAİL MESELELERİ ELE ALINACAK

Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeki bir diğer başlık ise Suriye'deki gelişmelerin olması bekleniyor. Suriye hükümeti ile Dürziler arasında sükunet sağlanması için atılacak adımlar değerlendirilecek. İsrail'in saldırgan tutumu ve Gazze'de ateşkes için yürütülebilecek küresel diplomasi seçenekleri masada olacak.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ MÜZAKERELERİ

Ukrayna-Rusya savaşı da gündemin başlıkları arasında olacak. Ateşkes ve kalıcı barış için Türkiye'nin ev sahipliğindeki diplomasi süreci konuşulacak. Heyetlerin yeniden İstanbul'da buluşması için gösterilecek çabalar değerlendirilecek.

(AA)

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