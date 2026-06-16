Milli Mücadele'nin şehri Samsun, kültür sanat ve gastronomiyle buluşuyor

Milli Mücadele’nin başladığı şehir olma özelliği ile Türkiye’nin tarihi ha zasında özel bir yere sahip olan Samsun, fes val boyunca hem kültürel mirasını hem de çağdaş sanat etkinliklerini geniş kitlelerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun’un Türkiye Kültür Yolu Fes vali’ne üçüncü kez ev sahipliği yapacağını belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kuruluş yolculuğunun ilk adımının a ldığı Samsun’u bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Fes vali ile buluşturuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla tarihimizin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan şehir, taşıdığı güçlü milli ha za ve geçmişten aldığı ivmeyle Karadeniz’in kültür, sanat ve tarih yaşan sına yön veren kentlerinden biri olmuştur. Fes valimiz boyunca Samsun’un tarihi hafızasını, kültür ve sanat zenginliğini, gastronomi birikimini geniş bir etkinlik yelpazesiyle vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız.

Kızılırmak Deltası’nın eşsiz doğasından Amisos’un kadim izlerine, denizle iç içe geçen şehir hayatından Karadeniz’e özgü geleneksel yaşam kültürüne kadar Samsun’un farklı renklerini sanatın evrensel diliyle görünür kılacağız. Kültür ve sanatın her dalını barındıran geniş festival programımızla 7’den 70’e bütün misafirlerimize hitap ederken; şehrimizin kültür turizmindeki marka değerini de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Samsun’un yöresel mutfağını ve yerel üretim kültürünü yansıtan lezzetleri de festival kapsamında 40’tan fazla Lezzet Noktası seçkisinde toplayarak ziyaretçilerimizle buluşturacak, şehrin çok katmanlı kimliğini deneyimleme fırsatı

sunacağız.