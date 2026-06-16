HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Milli Mücadele'nin şehri Samsun, kültür sanat ve gastronomiyle buluşuyor

Türkiye Kültür Yolu Fes vali, 20-28 Haziran tarihleri arasında üçüncü kez Samsun’da ziyaretçilerle buluşacak. Fes valin yedinci durağı olan Samsun; opera, bale ve yatro gösterilerinden konserlere, sergilerden geleneksel sanat atölyelerine, çocuk etkinliklerinden 40’tan fazla Lezzet Noktası’na uzanan zengin programıyla kültür sanat ve gastronominin önemli buluşma noktalarından biri olacak.

Milli Mücadele'nin şehri Samsun, kültür sanat ve gastronomiyle buluşuyor
Gökçen Kökden

Milli Mücadele’nin başladığı şehir olma özelliği ile Türkiye’nin tarihi ha zasında özel bir yere sahip olan Samsun, fes val boyunca hem kültürel mirasını hem de çağdaş sanat etkinliklerini geniş kitlelerle buluşturacak.

Milli Mücadele nin şehri Samsun, kültür sanat ve gastronomiyle buluşuyor 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun’un Türkiye Kültür Yolu Fes vali’ne üçüncü kez ev sahipliği yapacağını belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kuruluş yolculuğunun ilk adımının a ldığı Samsun’u bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Fes vali ile buluşturuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla tarihimizin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan şehir, taşıdığı güçlü milli ha za ve geçmişten aldığı ivmeyle Karadeniz’in kültür, sanat ve tarih yaşan sına yön veren kentlerinden biri olmuştur. Fes valimiz boyunca Samsun’un tarihi hafızasını, kültür ve sanat zenginliğini, gastronomi birikimini geniş bir etkinlik yelpazesiyle vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız.

Milli Mücadele nin şehri Samsun, kültür sanat ve gastronomiyle buluşuyor 2

Kızılırmak Deltası’nın eşsiz doğasından Amisos’un kadim izlerine, denizle iç içe geçen şehir hayatından Karadeniz’e özgü geleneksel yaşam kültürüne kadar Samsun’un farklı renklerini sanatın evrensel diliyle görünür kılacağız. Kültür ve sanatın her dalını barındıran geniş festival programımızla 7’den 70’e bütün misafirlerimize hitap ederken; şehrimizin kültür turizmindeki marka değerini de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Samsun’un yöresel mutfağını ve yerel üretim kültürünü yansıtan lezzetleri de festival kapsamında 40’tan fazla Lezzet Noktası seçkisinde toplayarak ziyaretçilerimizle buluşturacak, şehrin çok katmanlı kimliğini deneyimleme fırsatı
sunacağız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'i destekleyen vekillere mesaj: 'Beni bekleyin'Kılıçdaroğlu'ndan Özel'i destekleyen vekillere mesaj: 'Beni bekleyin'
MHP lideri Bahçeli'den 'seçim tarihi' açıklamasıMHP lideri Bahçeli'den 'seçim tarihi' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
kültür ve turizm bakanı Kültür Yolu Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.