Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika ve Slovenya Savunma Bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın yönetiminde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 kapsamında yapılan görüşmelerde ülkeler arasındaki iş birlikleri görüşüldü.

İŞBİRLİĞİ SÜREC ELE ALINDI

Görüşmenin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Öncelikle Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli mevkidaşımla 5 Haziran’da Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından 17’nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı-IDEF2025 kapsamında İstanbul’da bir kez daha bir araya geldik. NATO müttefiki iki ülke olarak ikili askerî ilişkilerimizin yanı sıra savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi daha ileriye taşımak için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunduk.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRME NOKTASINDA MUTABIK KALDIK"

Oldukça samimi ve yapıcı bir ortamda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. İki ülke arasında son dönemde artan temasların ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir kez daha değerli mevkidaşımı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor, bu vesileyle Belçika halkına da selamlarımı iletiyorum" dedi.

(DHA)

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