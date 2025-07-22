HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika ve Slovenya Savunma Bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 kapsamında İstanbul’a gelen Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken ve Slovenya Savunma Bakanı Borut Sajovic ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ülkeler arası askeri ilişkiler ve savunma sanayi iş birlikleri ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika ve Slovenya Savunma Bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın yönetiminde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 kapsamında yapılan görüşmelerde ülkeler arasındaki iş birlikleri görüşüldü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika ve Slovenya Savunma Bakanlarıyla görüştü 1

İŞBİRLİĞİ SÜREC ELE ALINDI

Görüşmenin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Öncelikle Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli mevkidaşımla 5 Haziran’da Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından 17’nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı-IDEF2025 kapsamında İstanbul’da bir kez daha bir araya geldik. NATO müttefiki iki ülke olarak ikili askerî ilişkilerimizin yanı sıra savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi daha ileriye taşımak için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunduk.

Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika ve Slovenya Savunma Bakanlarıyla görüştü 2

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRME NOKTASINDA MUTABIK KALDIK"

Oldukça samimi ve yapıcı bir ortamda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. İki ülke arasında son dönemde artan temasların ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir kez daha değerli mevkidaşımı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor, bu vesileyle Belçika halkına da selamlarımı iletiyorum" dedi.

(DHA)

22 Temmuz 2025
22 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'den dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: "İran'a harekat yeniden başlayabilir"İsrail'den dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: "İran'a harekat yeniden başlayabilir"
Kocaeli'de kimya firmasında yangınKocaeli'de kimya firmasında yangın
Anahtar Kelimeler:
Belçika Slovenya Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım: ''Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor''

Aziz Yıldırım: ''Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor''

Bungalov skandalında yeni detaylar! Telefon katırlarına yansıdı

Bungalov skandalında yeni detaylar! Telefon katırlarına yansıdı

Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor

Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor

Yediği yemek az kalsın hayatından ediyordu: 5 ay sonra ortaya çıktı...

Yediği yemek az kalsın hayatından ediyordu: 5 ay sonra ortaya çıktı...

ABD vize için ek 250 dolar daha ödenecek! Tarih açıklandı

ABD vize için ek 250 dolar daha ödenecek! Tarih açıklandı

Aldığı tehdit mesajını paylaştı! "Şikayetinizi geri çekmezseniz..."

Aldığı tehdit mesajını paylaştı! "Şikayetinizi geri çekmezseniz..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.