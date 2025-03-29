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Milli Savunma Bakanı Güler, Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerlerle iftar yaptı

29.03.2025 23:29
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Ramazan ayının son iftarını Çanakkale'de Amfibi Kolordu Komutanlığında görevli askerler ile yaptı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerlerle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Ramazan ayının son iftarını Amfibi Kolordu Komutanlığında görevli askerlerle yaptı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar Güler iftar
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