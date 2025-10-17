HABER

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Eğitimde rahatsızlanan Piyade Er Eyüp Güner şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat’ta görev yapmakta olan Piyade Er Eyüp Güner’in, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

