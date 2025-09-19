Milyarder oldu! Yükselen 'çılgınlık', onu zenginler kulübüne taşıdı

Çin’de yapay zekâ destekli insansı robotlara olan ilgi son yıllarda adeta patlama yaşarken, bu çılgınlığın kazananlarından biri de mühendis Howard Huang oldu. 2013’te kurduğu Orbbec, insan gözü gibi derinlik algısı sunan 3D görüntüleme teknolojileriyle hem devlet destekli projelere hem de ticari robotlara güç veriyor. Forbes’te yer alan habere göre, Çin’in robot furyasıyla birlikte şirketin değeri milyar dolarlara ulaştı ve Huang, kısa sürede yeni bir teknoloji milyarderi olarak öne çıktı.

ÇİN’İN YAPAY ZEKÂ ROBOT ÇILGINLIĞI, ONU MİLYARDER YAPTI

Howard Huang, optik ölçüm alanında eğitimli bir mühendis olarak 2013 yılında Orbbec’i kurdu. Amacı, akademik araştırmalarını gerçek dünya uygulamalarına dönüştürmekti.

Çin’in donanım merkezi Shenzhen’de faaliyet gösteren şirketi, insan gözü gibi derinlik algısı oluşturabilen 3D görüntüleme kameraları geliştiriyor ve makinelerin çevrelerini daha iyi algılamasını sağlıyor.

Bugüne geldiğimizde, Orbbec’in teknolojisi, Çin’in insansı robot sektöründeki yükselişin temel taşlarından biri hâline geldi. Şirketin 3D kameraları, devlet destekli X-Humanoid’in Tiangong Ultra modeli gibi makinelerde kullanılıyor.

Bu robot, Nisan ayında Pekin’de düzenlenen dünyanın ilk insansı yarı maratonu olarak tanımlanan yarışta, yaklaşık 20 rakip robotu geride bıraktı.

TAHMİNİ NET SERVETİ 1,4 MİLYAR DOLAR

Çin’in son dönemdeki robot çılgınlığına paralel olarak, Orbbec’in Şanghay borsasında işlem gören hisseleri %315’ten fazla yükseldi ve şirketin piyasa değeri 5,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Orbbec’in kurucusu, başkanı ve CEO’su olan Howard Huang, %27’lik doğrudan hissesiyle şirketin en büyük ortağı konumunda.

Forbes, Huang’ın net servetini 1,4 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Henüz insansı robotlar ana akım hâline gelmemiş olsa da, Orbbec’in şu anki ana gelir kaynağı, temassız ödeme sistemleri ve sağlık sigortası doğrulamalarında kullanılan yüz tanıma sistemleri için 3D kameralar.

2025’in ilk yarısında şirket, 30 milyon yuan (4 milyon dolar) net kâr açıkladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki 81 milyon yuan’lık zararın tersine döndüğünü gösteriyor.

Aynı dönemde, şirketin geliri iki kattan fazla artarak 436 milyon yuan’a ulaştı. Bu gelirin %62’si, perakende ve sağlık alanlarında kullanılan yüz tanıma sistemlerinden geldi.

Orbbec, bu büyümeyi kısmen, Jack Ma destekli Ant Group’un yüz tanıma ödeme sistemlerinde kullanılan 3D kameraların satışlarındaki artışa bağlıyor. Ant Group’un dijital ödeme platformu Alipay, tüketicilerin yüzlerini tarayarak süpermarket ve mağazalarda ödeme yapmalarını sağlıyor.

Ant Group, %9’luk hissesiyle Orbbec’in en büyük dış yatırımcısı konumunda. Bu yatırım, grubun Shanghai Yunxin Venture Capital adlı iştiraki aracılığıyla yapıldı.

Orbbec’in ilk yarı gelirinin %31’i robotik sektöründen, %4’ü diğer (detay verilmedi), kalan kısmı ise kusur tespiti ve montaj simülasyonu gibi endüstriyel uygulamalardan elde edildi.

%70’TEN FAZLA PAY İDDİASI

Şirketin robotik müşterileri arasında, temizlik robotları üreten Çinli Pudu Robotics ve Gausium, hasta bakım robotları yapan Robocare, ve Güney Koreli depo robotu üreticisi Twinny yer alıyor.

Orbbec, Çin’deki hizmet robotları için kullanılan 3D kameralar pazarında %70’ten fazla paya sahip olduğunu iddia ediyor.

Şirket yakın zamanda bazı insansı robot geliştiricilerini de müşteri listesine ekledi. X-Humanoid ile Çinli milyarder Zhou Jian’ın Ubtech Robotics ortaklığıyla geliştirilen Tiangong Ultra modeline ek olarak, Ant Group’un robotik birimi de Orbbec’in gelişmiş 3D kameralarını benimsedi.

Orbbec, modüllerinin, Ant Lingbo Technology tarafından Eylül ayında tanıtılan tekerlekli ve iki kollu R1 robotunda kullanıldığını doğruladı. Bu robot, Robbyant olarak da biliniyor.

Çin’in robot furyasından daha fazla yararlanmak isteyen Orbbec, Eylül ayında özel hisse satışıyla 1,9 milyar yuan’a kadar fon toplama planını duyurdu. Toplanan fonların, robotik için “Yapay zekâ görme ve mekânsal algı teknolojisi” alanında çip ve yazılım geliştirme gibi Ar-Ge çalışmaları için kullanılacağı belirtildi.

Şirket, robotik gelirlerinin önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık %100 olmasını bekliyor.

Orbbec’ten önce, Huang, Singapore-MIT Alliance for Research and Technology araştırma merkezinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı. Mühendislik doktorasını Hong Kong City University'de, yüksek lisansını National University of Singapore'da, lisans eğitimini ise Pekin Üniversitesi'nde tamamladı.

"APPLE YAPABİLİYORSA, NEDEN BİZ YAPAMAYALIM Kİ?"

Şirketin ilk büyük çıkışı, 2017 yılında Ant Group ile yaptığı anlaşmayla, Alipay’in yüz tanıma ödeme sistemine 3D kameralarını entegre etmesiyle geldi. Bir yıl sonra, Orbbec, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo ile iş birliği yaparak, 3D yüz tanıma özelliğine sahip ilk Android telefonu piyasaya sürdü. Bu özellik, Apple’ın benzer özelliği taşıyan ilk iPhone’unun piyasaya çıkmasından sadece yedi ay sonra tanıtıldı.

2023 yılında Guangdong Radyo ve Televizyonu’na verdiği röportajda, Huang, Oppo’nun ilk başta iş birliği konusunda tereddütlü olduğunu şöyle anlattı:

“O zamanlar küçük bir şirket olduğumuz için (Oppo) güvenilirliğimiz konusunda endişeliydi. Ama sonunda bizden daha güvenilir birini bulamadılar. Kendimize güveniyorduk. Zorlayıcıydı ama Apple yapabiliyorsa, neden biz yapamayalım ki?”

Yıllar içinde Orbbec, SoftBank’tan ayrılan SAIF Partners (Hong Kong merkezli yatırım firması) ve MediaTek Ventures (Tayvanlı çip devi MediaTek’in yatırım kolu) gibi yatırımcıların ilgisini çekti.

Şirket, 2016’da robotlar için 3D kamera üretimine girdi, 2022’de ise bu alana yatırımını iki katına çıkardı.

Aynı yıl, Orbbec, Şanghay STAR Market’te 1,2 milyar yuan’lık halka arz gerçekleştirerek borsaya açıldı.

Ağustos ayında Hong Kong City University ile yaptığı başka bir röportajda, Huang şunları söyledi:

“Mottolarımdan biri şudur: En iyi zamanlarda en yüksek zirvelere tırman, en zorlu zamanlarda en ileri endüstrilerde mücadele et. Robotik endüstrisinde küresel etki yaratmak... İşte fethetmek istediğimiz en yüksek zirve bu.”