Milyonlar kulağını incelemeye başladı! Bu çizgi varsa dikkat

Frank işareti, kulak memesinde çapraz şekilde uzanan belirgin bir kıvrım ya da çizgi olarak tanımlanıyor. İlk kez 1970'li yıllarda dikkat çeken bu bulgu, bazı kalp-damar hastalarında daha sık görülmesi nedeniyle bilim dünyasının ilgisini çekti. O tarihten bu yana yapılan çok sayıda araştırmada, kulak memesindeki bu çizgi ile koroner arter hastalığı arasında olası bir ilişki olup olmadığı incelendi.

ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Bilimsel çalışmaların bir bölümü, Frank işaretine sahip kişilerde kalbi besleyen damarlarda daralma görülme ihtimalinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bunun yaşlanma süreciyle birlikte damar yapısındaki değişikliklerin kulak memesindeki küçük damarlara da yansımasıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Ancak tüm araştırmalar aynı sonucu vermiyor. Bazı çalışmalarda anlamlı bir ilişki bulunurken, bazılarında ise Frank işaretinin tek başına güvenilir bir gösterge olmadığı belirtildi. Bu nedenle tıp dünyasında bu bulgu, kesin tanı koydurucu bir işaret olarak kabul edilmiyor.

KALP HASTALIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Kardiyoloji uzmanlarına göre kulak memesinde çapraz bir çizginin bulunması, kişinin mutlaka kalp hastası olduğu ya da kalp krizi geçireceği anlamına gelmiyor. Aynı şekilde bu çizginin olmaması da kalp-damar hastalığı riskinin olmadığı anlamına gelmez.

Kalp hastalığı riski değerlendirilirken yaş, genetik yatkınlık, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol düzeyi, sigara kullanımı, obezite ve yaşam tarzı gibi birçok faktör birlikte ele alınıyor. Frank işareti ise yalnızca bu değerlendirmeye katkı sağlayabilecek fiziksel ipuçlarından biri olarak görülüyor.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Uzmanlar, kulak memesindeki çizgi nedeniyle paniğe kapılmak yerine genel kalp sağlığına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma gibi belirtiler yaşayan ya da kalp hastalığı açısından risk faktörleri bulunan kişilerin kardiyoloji uzmanına başvurarak gerekli kontrollerini yaptırmaları önerildi.

SOSYAL MEDYADAKİ HER BİLGİ DOĞRU DEĞİL

Frank işareti, bilimsel olarak tamamen reddedilmiş bir bulgu değil; ancak tek başına teşhis koyduracak kadar güçlü bir belirti de değil.

Bu nedenle sosyal medyada yer alan "Kulak memenizde çizgi varsa kalp hastasısınız" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor.

Uzmanlara göre kulak memesindeki çizgi, yalnızca dikkat edilmesi gereken olası bir işaret olabilir; kesin tanı ise ancak doktor muayenesi ve gerekli tetkiklerle konulabilir.