Milyonluk kaçakçılık polise takıldı

Şanlıurfa’da piyasa değeri 9 milyon 600 bin lira olan 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa’da piyasa değeri 9 milyon 600 bin lira olan 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, seyir halindeki bir aracı takibe aldı. Aracı durduran ekipler, taban kısmında gümrük kaçağı cep telefonları olduğunu belirledi. Demir kesme makinesi kullanarak aracın arka kısmındaki bölmeye ulaşan ekipler piyasa değeri 9 milyon 600 bin lira olan 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milyonluk kaçakçılık polise takıldı 1

Milyonluk kaçakçılık polise takıldı 2

