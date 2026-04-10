Mimar Sinan’ın 470 yıllık eserinin restorasyonu devam ediyor

Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi, Fatih'te yer alıyor. 470 yıllık bu tarihi yapı, Mimar Sinan'ın eseridir. Restorasyon çalışmaları geçtiğimiz yıl ekim ayında başladı. Çalışmalar, yapıların özgün mimari özelliklerini korumaya odaklanıyor. Eklentiler kaldırılarak çevre düzenlemesi yapılıyor. Alanın bütüncüllüğü güçlendiriliyor.

Kullanım alanları daha işlevsel hale getiriliyor. Mimar Sinan’ın eseri olan külliye, tarihi kimliğini belirgin şekilde yansıtacak.

MEDRESE İLE CAMİNİN AYNI AVLUDA BULUŞTUĞU NADİR ÖRNEKLERDEN BİRİDİR

Sümeyye Meryem Arslan, yapılan işlemler hakkında bilgi verdi. Külliye, 1555 yılında Sadrazam Gazi Kara Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilmeye başlandı. 10 yıl içerisinde tamamlandı. Bu alan, medrese ile caminin aynı avluda buluştuğu nadir örneklerden biridir. Fatih Belediyesi olarak 2025'te medrese odaları ve diğer alanlarda restorasyon yapılacak. İlk olarak avludaki eklentiler kaldırıldı.

Külliye, 1980’lerde onarıldı. Ancak, bu onarım sırasında çimentolu müdahaleler yapıldı. Bu durum, yapıya zarar veriyordu. Ayrıca, zemin titreşimleri tespit edildi. 1999 depremi sonrası hasar görmüş noktalara kısmi müdahale yapılmıştı. Yeni bir statik proje üzerinde çalışmalar sürüyor. Geleneksel malzemelerle zemin çalışmaları yapılacak. Restorasyon sürecinde eserler aslına uygun şekilde yeniden yapılacak.

Külliye, Topkapı Meydanı'nın merkezinde bulunuyor. İlerleyen süreçte bu alanda etkinlikler düzenlenecek. Cami şu anda ibadete açık. Ancak caminin restorasyon süreci de gündemde. Tespit edilen statik problemler nedeniyle süre uzayabilir. Herkesin ziyaretine açık bir ortam hazırlanıyor.

Arslan, Mimar Sinan’ın anma haftasında yapılan restorasyonların önemine vurgu yaptı. Mimar Sinan, Osmanlı mimarisinin simgesidir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde birçok eseri bulunuyor. Restorasyonları izlemek isteyenler için açıktır. Öğrenciler de bu süreçte davet ediliyor.



