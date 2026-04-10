Mimar Sinan’ın 470 yıllık eserinin restorasyonu devam ediyor

Fatih'teki Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültürel Miras Koruma Müdürü Sümeyye Meryem Arslan, detayları paylaştı.

Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi, Fatih'te yer alıyor. 470 yıllık bu tarihi yapı, Mimar Sinan'ın eseridir. Restorasyon çalışmaları geçtiğimiz yıl ekim ayında başladı. Çalışmalar, yapıların özgün mimari özelliklerini korumaya odaklanıyor. Eklentiler kaldırılarak çevre düzenlemesi yapılıyor. Alanın bütüncüllüğü güçlendiriliyor.

Kullanım alanları daha işlevsel hale getiriliyor. Mimar Sinan’ın eseri olan külliye, tarihi kimliğini belirgin şekilde yansıtacak.

MEDRESE İLE CAMİNİN AYNI AVLUDA BULUŞTUĞU NADİR ÖRNEKLERDEN BİRİDİR

Sümeyye Meryem Arslan, yapılan işlemler hakkında bilgi verdi. Külliye, 1555 yılında Sadrazam Gazi Kara Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilmeye başlandı. 10 yıl içerisinde tamamlandı. Bu alan, medrese ile caminin aynı avluda buluştuğu nadir örneklerden biridir. Fatih Belediyesi olarak 2025'te medrese odaları ve diğer alanlarda restorasyon yapılacak. İlk olarak avludaki eklentiler kaldırıldı.

Külliye, 1980’lerde onarıldı. Ancak, bu onarım sırasında çimentolu müdahaleler yapıldı. Bu durum, yapıya zarar veriyordu. Ayrıca, zemin titreşimleri tespit edildi. 1999 depremi sonrası hasar görmüş noktalara kısmi müdahale yapılmıştı. Yeni bir statik proje üzerinde çalışmalar sürüyor. Geleneksel malzemelerle zemin çalışmaları yapılacak. Restorasyon sürecinde eserler aslına uygun şekilde yeniden yapılacak.

Külliye, Topkapı Meydanı'nın merkezinde bulunuyor. İlerleyen süreçte bu alanda etkinlikler düzenlenecek. Cami şu anda ibadete açık. Ancak caminin restorasyon süreci de gündemde. Tespit edilen statik problemler nedeniyle süre uzayabilir. Herkesin ziyaretine açık bir ortam hazırlanıyor.

Arslan, Mimar Sinan’ın anma haftasında yapılan restorasyonların önemine vurgu yaptı. Mimar Sinan, Osmanlı mimarisinin simgesidir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde birçok eseri bulunuyor. Restorasyonları izlemek isteyenler için açıktır. Öğrenciler de bu süreçte davet ediliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum: "Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden ayağa kaldırdık"Bakan Kurum: "Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden ayağa kaldırdık"
Yargıtay kararı bozmuştu! Manken Aslı Baş'ın ölümünde yeni gelişmeYargıtay kararı bozmuştu! Manken Aslı Baş'ın ölümünde yeni gelişme

En Çok Okunan Haberler
Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

