Minguzzi ailesinin avukatına tehditler sürüyor! Kan donduran ifadeler: "En kralına bir kurşun"

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e gelen tehditler devam ediyor. Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelen mesajları yayımladı. Mesajlardaki “İyi dinleyin yoksa başınıza Ahmet Minguzzi'den daha kötü olaylar gelecek” ve “En kralına bir kurşun” ifadeleri dikkat çekti.

"EKTE Kİ MESAJLARLA İLGİLİ GEREKLİ HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDUM VE İLGİLİ MAKAMLARI HABERDAR ETTİM"

Kendisine gelen son tehdit mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı;

Bildiğiniz üzere Kıymetli yavrumuz Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve yargılamalarda mağdur aile vekili olarak Minguzzi ailesinin avukatlığını yapıyoruz. Daha önce mezara saldırı, bize ve aileye tehditlerle karşılaştık. Bugün bu konuda yine telefonuma gelen, faillerle ilişkili olduğunu söyleyen ve kuvvetle muhtemeldir ki gerçek dışı bir şekilde başka grupların adını kullanarak ölümle tehdit eden mesajlar geldi. Ekte ki mesajlarla ilgili gerekli hukuki yollara başvurdum ve ilgili makamları haberdar ettim. Bir kere daha ifade ediyorum ki bu ölüm tehditleri ve baskılar bizi korkutamaz ve sindiremez. Biricik evladımız Ahmet Minguzzi'yi katleden faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın...

"EN KRALINA BİR KURŞUN YALAN OLURSUNUZ VALLAHİ"

Öte yandan, Epözdemir’in paylaştığı mesajlarda, şüpheli şahsın şu ifadeleri yer aldı;

Merhaba, Rezan Bey. Sizin bilgilerinize ensesi kalın abiler vasıtasıyla ulaştım. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin yoksa başınıza Ahmet Minguzzi'den daha kötü olaylar gelecek. Berkay kardeşimize bir yanlış yaptınız, bunun bedelini sizden çıkarmak istemiyoruz. O yüzden derhal tahliyesini vereceksiniz! Aksi taktirde en kralına bir kurşun yalan olursunuz vallahi. Ha bu arada beni hapse atmakla korkutamazsınız, yattım abiler sağ olsun erkenden tahliyemizi aldık. Şu an kimliğim mevcut değil, geçici kimlikleyim yurt dışına çıkamıyorum. Denetim bitince görüşeceğiz. Diğer dünyaya gider ayak elimden geçeceksin"