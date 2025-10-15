HABER

Minguzzi davası... 'Engelli raporu alındı' iddiaları sonrası yeni gelişme! Sanık avukatı davadan çekildi

Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde dava süreci devam ediyor. Dava sürecinde yaşanan yeni gelişme ise yine çok konuşulacak cinsten... Gelen bilgilere göre Minguzzi davasında sanık A.Ö.'nün avukatı davadan çekildi. Son duruşmada sanıklara engelli raporu alındığı yönündeki iddialar gündemde geniş yer tutarken avukatın davadan çekilme nedeni de ortaya çıktı.

Doğukan Akbayır

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan elim olay sonrası Türkiye adeta ayağa kalkmıştı. Görülen son duruşmada sanık avukatlarının engelli raporu aldığı öne sürülmüş ve duruşma salonunda ve dışarıda gerginlik yaşanmıştı.

'ENGELLİ RAPORU ALINDI' İDDİASI

Son duruşmada cinayette adı geçen sanıklara engelli raporu alındığı öne sürülmüştü.

İddialar infial yaratırken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),iddiaları yalanlayarak, alınan rapora ilişkin 'kaynaştırma raporu' olup, 'engellilik raporu' niteliği taşımamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

ÇARPICI GELİŞME!

Son olarak duruşma sırasında tepkilere maruz kalan ve sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.

Avukat çekilme dilekçesinde, "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü

