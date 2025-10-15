Minguzzi davası... 'Engelli raporu alındı' iddiaları sonrası yeni gelişme! Sanık avukatı davadan çekildi

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan elim olay sonrası Türkiye adeta ayağa kalkmıştı. Görülen son duruşmada sanık avukatlarının engelli raporu aldığı öne sürülmüş ve duruşma salonunda ve dışarıda gerginlik yaşanmıştı.
Son duruşmada cinayette adı geçen sanıklara engelli raporu alındığı öne sürülmüştü.
İddialar infial yaratırken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),iddiaları yalanlayarak, alınan rapora ilişkin 'kaynaştırma raporu' olup, 'engellilik raporu' niteliği taşımamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.
Son olarak duruşma sırasında tepkilere maruz kalan ve sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.
Avukat çekilme dilekçesinde, "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sözcü
Okuyucu Yorumları 0 yorum