Minguzzi davasında yeni gelişme: Sedat Peker'in avukatı üstlendi!

Türkiye'nin ağladığı Ahmet Mattia Minguzzi olayında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı olan Rezan Epözdemir'in tutuklanmasının ardından Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, ailenin yeni avukatı oldu.

Doğukan Akbayır

15 yaşında Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Dosyanın avukatı Rezan Epözdemir'in 'rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanması üzerine davaya yeni avukat dahil oldu. İşte tüm detaylar!

PEKER'İN AVUKATI PAYLAŞTI

Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın X paylaşımına göre, Barkın davanın yeni avukatı oldu.

Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile fotoğrafını alıntılayan Avukat Barkın, "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" dedi.

Yasemin Minguzzi ise Instagram hesabından Barkın ile fotoğrafını paylaşarak, "Oğlumuz Mattia Ahmet’in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av.Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan @ersanbarkin beye bir kez daha teşekkür ediyoruz" yazdı.

