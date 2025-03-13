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Minibüs, tankere çarptı... 1 kişi araya sıkıştı! 1kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.03.2025 17:38
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Tekirdağ’da minibüsü tankere çarptığı kazada Salih Ayberk Mucuk (24) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Minibüs, tankere çarptı... 1 kişi araya sıkıştı! 1kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu Çorlu gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yaşar Taha yönetimindeki 34 MPA 772 plakalı zeytinyağı yüklü minibüs, önünde seyreden Ihor Kravchenko'nun kullandığı AX 2464 XF Ukrayna plakalı yağ yüklü tankere arkadan çarptı.

MINIBUS-TANKERE-CARPTI-1-OLU-1-YARALI_609291_180352

HAYATINI KAYBETTİ

Savrulan minibüs bariyere çarparken, Yaşar Taha ile yanındaki Salih Ayberk Mucuk araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan 2 yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mucuk, kurtarılamadı.

MINIBUS-TANKERE-CARPTI-1-OLU-1-YARALI_609292_180352

Tanker şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tem otoyolu kaza
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