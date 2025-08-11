HABER

Minibüs yayaya çarptı: 1 yaralı

Menteşe Abdi İpekçi Caddesi’nde seyir halindeki minibüsün çarptığı kadın yaralandı.Muğla’nın Menteşe ilçesi Abdi İpekçi Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Abdi İpekçi Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, minibüs, cadde üzerinde seyir halindeyken yola aniden çıkan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Abdi İpekçi Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, işlemlerin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

(İHA)

