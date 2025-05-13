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Minibüsün çarptığı çocuktan 8 gün sonra acı haber

Konya’nın Karapınar ilçesinde minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı çocuktan 8 gün sonra acı haber

Kaza, 5 Mayıs’ta Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Eşeli Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; H.K. yönetimindeki 42 ABG 230 plakalı minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki İsmet Tunç’a çarptı. Tunç, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya’ya sevk edildi. Tedavisi devam eden İsmet Tunç, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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