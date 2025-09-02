HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Minibüsün ezdiği çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’da minibüsün ezdiği 2,5 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, merkez Nailbey Mahallesi’nde meydana geldi.

Minibüsün ezdiği çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’da minibüsün ezdiği 2,5 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, merkez Nailbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 2,5 yaşındaki Ekrem Ankud, minibüsün çarpması sonucu altında kalarak ezildi. Minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den Berat Kandili mesajıDüzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den Berat Kandili mesajı
Küresel girişimcilik rüzgarı Türkiye’de esecek: Slush’D ilk kez İstanbul’daKüresel girişimcilik rüzgarı Türkiye’de esecek: Slush’D ilk kez İstanbul’da

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den 'İBB soruşturması' çağrısı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

Bahçeli'den 'İBB soruşturması' çağrısı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

Lookman'da devler karşı karşıya! Fenerbahçe'de teklif yaptı...

Lookman'da devler karşı karşıya! Fenerbahçe'de teklif yaptı...

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.