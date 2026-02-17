Miniklerin "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği göz doldurdu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile Ramazan ayı boyunca okullarda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında "Maarif’in Kalbinde Ramazan" temasıyla Gaziantep’te düzenlenen etkinliklerde değerler eğitimi ön plana çıkarıldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından Binevler Sosyal Tesisinde açılan 4-6 yaş Anasınıfı öğrencileri Ramazan etkinlikleri kapsamında ailelerinin de desteğiyle kartondan Kabe, cami, itikaf çadırı maketleri dualar, balonlar, ışıklar ve hilal süslemeleri hazırladı.

Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşadılar



Ramazan ayının anlamını çocuklarına aşılamak isteyen ailelerin çocuklarının bu anlamlı etkinliğine büyük destek verdiği programda minik öğrenciler ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşadı.

Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhunu öğrencilere aşılamak amacıyla yapılan etkinlik kapsamında minik öğrencilerin "Hoş Geldin Ramazan" yazılı süslemeleri büyük ilgi gördü.

Minik öğrencilerin sevgi ve heyecanla hazırladığı etkinlikte Ramazan ayının manevi ruhu dolu dolu yaşandı. Program süresince minik öğrenciler, ilahiler seslendirdi ve ezberledikleri manileri okudu.

Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu hissettirdiler



Çocukların samimi duaları ve etkileyici sunumları Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu hissettirdi. Osmanlı şerbeti, lokum ve pasta gibi çeşitli ikramlıkların da hazırlandığı etkinlikte çocukların yaptıkları çalışmalar takdir topladı. Hazırlanan ikramlıklar, katılımcılara ikram edildi.

"Çocuklarımız çok güzel etkinlikler hazırladı"



Öğrencileriyle birlikte ailelerinin de desteğiyle "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlediklerini ifade eden Anasınıfı öğretmeni Naciye Bulut Budak, "Çocuklarımızla ve velilerimizle birlikte çok güzel bir eğitim sistemimiz var. Velileri de eğitimimize katarak güzel etkinlikler yapıyoruz. Böylece çocukların bütün gelişim alanlarını destekliyoruz. Bilimsel, zihinsel ve sosyal alanlarda çocukları en iyi seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da bu sene Ramazan ayı etkinlikleriyle ilgili bir sergi düzenledik. Çocuklarımız heyecanla ve özenerek çok güzel etkinlikler hazırladılar. Bizler de bunları sergiledik. Velilerimiz ikramlıklar hazırladılar. Hepsini burada sergiledik. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bize böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

"Çocuğum Ramazan ayının ruhunu hissetti"



Çocukların Ramazan sevincine ortak oldukları için çok mutlu olduklarını belirten öğrenci velisi Döndü Öne ise, "Çok şükür Ramazan ayının arifesindeyiz. Rabbim bizi bugünlere ulaştırdı. Çocuğum Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisinde anasınıfına gidiyor. Ramazan ayı için yapılan bu etkinliğe bizlerde dahil olduk. Ramazan ayının manevi değerlerinin yaşaması için yapılan bu etkinliğe dahil olduğumuz için mutlu olduk. Çocuğumla birlikte bizde etkinlik kapsamında yapılan çalışmalara destek verdik" şeklinde konuştu.

Ramazan ayının sevincini çocuğuna yaşattığını belirten Merve Çiftçi de, "Kızımla birlikte Kabe ve cami maketi yaptık. Kızım maniler ezberledi. Bu etkinliği çok güzel ve anlamlı buldum. Emeği olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Atakan Eyüp Tabur da, "Annem arkadaşlarıma ikramlar yaptı. Annemle, öğretmenimle birlikte süsleme yaptık. Cami maketi yaptık, etkinlikler yaptık. Çok güzel maniler okuduk ve çok güzel davul çaldık. Elbiselerimizi giydik. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır