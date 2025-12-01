HABER

Misina ve ipe dolanan caretta carettanın yardımına vatandaşlar yetişti

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde sahilde misina ve ipe dolanan caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı.Gökçeada ilçesinde sahilde gezen Tolga Kılıç ve arkadaşlarının karşısına yerde hareketsiz halde yatan bir caretta caretta çıktı.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde sahilde misina ve ipe dolanan caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı.

Gökçeada ilçesinde sahilde gezen Tolga Kılıç ve arkadaşlarının karşısına yerde hareketsiz halde yatan bir caretta caretta çıktı. Kılıç ve arkadaşları caretta carettanın yanına yaklaştıklarında denize atılan misina ve iplere dolandığını fark ettiler. Duyarlı vatandaşlar hayvanı misina ve ipten kurtararak, doğal ortamına geri bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

