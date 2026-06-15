MİT Başkanı Kalın'dan ABD-İran anlaşmasına ilk açıklama: "Zorlu bir süreç olacak"

Milli İstihbarat Teşkilatı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Temkinli bir bekleyişin içerisinde olduklarını ifade eden Kalın, "Zira önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak" ifadelerini kullandı.

Kalın, süreçteki desteklerinden dolayı başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutladıklarını belirtirken "Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Ortadoğu’da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur" dedi.