HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

MİT Başkanı Kalın, Şara ile Şam'da görüştü: "Türkiye her zaman Suriye'nin yanında olacak"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. Kalın, ikili görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı vurgusunu yaptı.

MİT Başkanı Kalın, Şara ile Şam'da görüştü: "Türkiye her zaman Suriye'nin yanında olacak"
Mustafa Fidan

MİT Başkanı İbrahim Kalın, resmi ziyaret kapsamında Suriye’ye geldi. Kalın, başkent Şam’daki temasları sırasında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü.

MİT Başkanı Kalın, Şara ile Şam da görüştü: "Türkiye her zaman Suriye nin yanında olacak" 1

SURİYE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU: "TÜRKİYE HER ZAMAN YANINIZDA OLACAK"

Görüşmede, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözde liderleri ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart tarihinde varılan anlaşmaya ilişkin süreç değerlendirilerek, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğine ilişkin başlıklar ele alındı. Kalın ve eş-Şara aynı zamanda, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra İsrail’in, Filistin ve Orta Doğu’daki diğer ülkelere yönelik saldırıları hakkında da değerlendirmede bulundular.

Görüşmede Suriyenin toprak bütünlüğünün altı çizildi. Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

17 Eylül 2025
17 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köprüye çıkan şahsı polis ikna ettiKöprüye çıkan şahsı polis ikna etti
ABD, Irak'taki dört grubu terör örgütü ilan ettiABD, Irak'taki dört grubu terör örgütü ilan etti
Anahtar Kelimeler:
suriye İbrahim Kalın MİT
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.