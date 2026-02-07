HABER

MİT destekli "Octo" operasyonu! 5 ilde operasyon yapıldı

Ankara’da siber suçlara yönelik yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında, vatandaşların kredi kartı bilgilerini zararlı yazılım yoluyla ele geçirerek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, zararlı yazılım aracılığıyla vatandaşların dijital materyallerine erişerek kredi kartlarından haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

"OCTO" İSİMLİ YAZILIM

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "octo" isimli zararlı yazılım aracılığıyla mağdurların dijital materyallerine erişerek kredi kartlarından harcama yapan ve bu sayede maddi menfaat temin eden şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

MİT Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan araştırmalarda tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

"Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "yasak cihaz veya program bulundurma" suçlarından yürütülen soruşturmada, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlarla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu, 3 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

