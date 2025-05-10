MİT'in 'sahte baz istasyonu' operasyonu! Olayın boyutu büyüdü: "Çin" ve "Uygur Türkleri" detayı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaştan gelen sahte içerikli SMS mesajları aldıklarına dair yapılan şikâyetler üzerine teknik inceleme başlattı.

Ekol Tv'de yer alan habere göre, kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, önemli bulgulara ulaştı. Olayın boyutunun Çin ve Uygur Türkleri'ne kadar ulaştığı bildirildi.



BİLGİLERİ TOPLAYIP ÇİN'DEKİ BİR IP'YE AKTARMIŞLAR

Vatandaşların kişisel ve finansal verilerinin hedef alındığını kaydeden Dilek Yaman Demir, "İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürütülen bir soruşturma kapsamında ortak operasyonun sonucunda siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekol TV'nin ulaştığı operasyonun detaylarını sizlerle paylaşalım. IMSI Catcher isimli bir cihazdan bahsediyoruz. Teknik aletlerin konum, kimlik, mesaj gibi, arama gibi birden fazla kişisel verilerini kendisine toplayan bir cihaz ve bu cihazı bir araca yükleyerek bu araçla seyahat eden Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtilen iki şüpheli var. Bu seyahat ettikleri sırada Çin Halk Cumhuriyeti'nin istihbarat kapsamında Uygur Türkleri hedeflerindeki Uygur Türkleri ile birlikte birden fazla kamu görevlilerinin iletişim bilgilerini ve kişisel bilgilerini toplayıp yine Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki bir IP'ye aktardıkları tespit edildi.

OLAYA İLİŞKİN 3 ŞÜPHELİ VAR

Üç farklı, üç şüpheli vardı bu olaya ilişkin. Bir şüphelinin ise bu olaya ilişkin. Bu cihazı IMSI Catcher dediğimiz, bu cihazın Çin Halk Cumhuriyeti'nden ülkemize tedarikini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli için 6 Mayıs günü sabah saatlerinde ortak bir operasyon yapıldı ve bu operasyon kapsamında 3 şüphelinin İstanbul Emniyetindeki işlemlerinden hemen sonra savcılığa sevk edildiler. Yine şüphelilerin İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Yalova gibi 4 farklı ilde faaliyet gösterdikleri, seyahat ettikleri bu araçla birlikte. Kişisel bilgileri topladıkları iddia edilmişti. İstanbul Emniyetindeki işlemlerinden hemen sonra savcılığa sevk edildiler. Savcılıkta yapılan sorguları ardından 3 şüpheli askeri ve siyasi casusluk kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi" ifadelerini kullandı.

SAHTE BAZ İSTASYONU KURMUŞLAR

Olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi.

SAHTE MESAJLARLA ÖDEME İSTEMİŞLER

Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak kullanıcılara GSM Operatörü gibi hareket ederek ödeme talep eden sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.

BİRÇOK ŞEHİRDE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Sürdürülen çalışmalarda; “Patron” kod adlı şahıstan talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden toplam 7 kişi deşifre edildi. Şahısların, kiraladıkları araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.

Getirdikleri cihazla, iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerinin toplanarak Çin merkezli bir sunucuya aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

MİT’in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimliği tespit edilerek yakın izlemeye alındı. Düzenlenen ortak operasyonda şüpheliler, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı.

Şebekenin teknik cihazları, İstanbul’da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu şahısların 2025 yılı Mart ayında Türkiye’ye giriş yaptığı, kısa süre içinde farklı bir vatandaş adına GSM hattı temin ederek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Kullanılan cihazların ülkeye hangi yollarla sokulduğuna dair gümrük ve sınır geçiş kayıtları üzerinden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin tüm bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

(ekoltv.com.tr)