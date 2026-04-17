MİT’te siber suç şebekesine operasyon: 12 kişi gözaltında
Siber suç şebekesine önemli bir darbe vuruldu. MİT koordinesinde, siber suç şebekesine 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 12 kişi gözaltına alındı.
17.04.2026 10:49
Kamu kurumlarının bilişim sistemleriyle vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç şebekesine yönelik MİT koordinesinde 9 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı. Kaynak: AA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
