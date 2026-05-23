MİT'ten DEAŞ'a sınır ötesi operasyonu! 9 terörist tutuklandı

MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Türkiye’den Suriye’ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli şahıslar tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bu şahısların DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca söz konusu şahısların geçmişte Türkiye’de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi.

1 TERÖRİST ANKARA GAR SALDIRISIYLA BAĞLANTILI

Yakalanan DEAŞ’lı 10 teröristten birinin, 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleri ile bağlantılı olduğu da ortaya çıktı.

SURİYE'DE SINIR ÖTESİ OPERASYON

MİT, DEAŞ mensubu 10 şahsın Suriye’de olduğunu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yerleri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi.

10 TERÖRİST TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Düzenlenen operasyon ile DEAŞ’lı 10 terörist Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 DEAŞ mensubu sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.