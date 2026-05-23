HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MİT'ten DEAŞ'a sınır ötesi operasyonu! 9 terörist tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesinde DEAŞ’a yönelik bir operasyona imza attı. MİT’in Suriye’de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu Kırmızı Bülten ile aranan 10 DEAŞ’lı yakalanarak Türkiye’ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 10 DEAŞ mensubunun 9’u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.

MİT'ten DEAŞ'a sınır ötesi operasyonu! 9 terörist tutuklandı
Doğukan Akbayır

MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Türkiye’den Suriye’ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli şahıslar tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bu şahısların DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca söz konusu şahısların geçmişte Türkiye’de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi.

MİT ten DEAŞ a sınır ötesi operasyonu! 9 terörist tutuklandı 1

1 TERÖRİST ANKARA GAR SALDIRISIYLA BAĞLANTILI

Yakalanan DEAŞ’lı 10 teröristten birinin, 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleri ile bağlantılı olduğu da ortaya çıktı.

SURİYE'DE SINIR ÖTESİ OPERASYON

MİT, DEAŞ mensubu 10 şahsın Suriye’de olduğunu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yerleri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi.

10 TERÖRİST TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Düzenlenen operasyon ile DEAŞ’lı 10 terörist Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 DEAŞ mensubu sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel ve yönetiminin CHP'ye ait banka hesapları donduruldu! Özgür Özel ve yönetiminin CHP'ye ait banka hesapları donduruldu!
Köyceğiz’de veteran raketler buluştuKöyceğiz’de veteran raketler buluştu

Anahtar Kelimeler:
DEAŞ MİT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.