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Mobilya dükkanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'nde bir mobilya atölyesinde planya makinesinden çıktığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mobilya dükkanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Olay, gece saatlerinde Erbaa Küçük Sanayi Sitesindeki mobilya dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, işyerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürülürken olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Atölyede bulunan planya makinesinden kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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