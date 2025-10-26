Modifiyefest, binlerce kişinin katılımıyla Gaziantep’e renk kattı

Başkan Umut Yılmaz, festivalde Türkiye’nin en büyük motor sporları kompleksi olacak Adrenapark’ta ihale sürecinin başladığının müjdesini verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın sözünü verdiği Modifiyefest’in ikincisi binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen festival, hem görsel şölenleriyle hem de yarışmalarıyla Gaziantep’in yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden binlerce kişiyi bir araya getirdi.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Etkinlik alanında sergilenen antika araçlar, renkli ve dikkat çekici modifiyeli otomobiller, motosikletler ve çeşitli özel tasarımlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Katılımcılar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen araçları yakından inceleme fırsatı bulurken, fotoğraf tutkunları da birbirinden farklı araçlarla hatıra fotoğrafları çekti.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Festivalin ilk günü gece yarısına kadar süren etkinliklerle yoğun katılımla devam etti. Festival kapsamında düzenlenen desibel yarışması, görsel şovlar ve araç güzellik yarışması büyük beğeni topladı. Alanı dolduran ziyaretçiler, modifiye araçların motor gücünü ve ses sistemlerini deneyimleme imkânı buldu. Araç tutkunlarının yanı sıra motosiklet tutkunları da araçlarını sergileme fırsatı buldu.

ADRENAPARK’TA İHALE SÜRECİ BAŞLADI

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, motor sporları tutkunlarına bir müjde verdi. Yılmaz, sözünü verdiği Adrenapark’ta ihale sürecinin başladığını müjdeledi. Yılmaz, "Adrenapark, Türkiye’nin en büyük motor sporları kompleksi olacak. Şehrimize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Modifiyefest’in her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, "Gaziantep sadece sanayi ve gastronomi kenti değil; aynı zamanda otomobil kültürüne gönül vermiş gençlerin de buluşma noktası olmayı başarıyor. Amacımız, bu tür organizasyonlarla hem gençlerin ilgisini desteklemek hem de kentimizin sosyal yaşamına renk katmak. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl katılımın daha yüksek olması bizler için gurur verici. Bin 500’den fazla araç şu an festival alanımızda. Katılım sadece şehrimizle sınırlı kalmadı. Bölge şehirlerimizin yanı sıra Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen binlerce kişi festivali ziyaret etti" şeklinde konuştu.

"MODİFİYE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ"

Yılmaz, Modifiyefest ile Gaziantep’i sadece Türkiye’de değil, dünyada bir merkez haline getireceklerini ifade ederek, "Modifiyefest, Gaziantep’in sosyal ve kültürel yaşamına farklı bir renk kattı. Modifiye bir kültürdür. Biz bu kültürü Gaziantep’ten dünyaya tanıtmaya ve yaşatmaya kararlıyız. Çünkü Şehitkamil’in genç ve onlar gibi düşünebilen bir belediye başkanı var. Biz bu gece burada bunun ateşini yakacağız. İnşallah bu duman Avrupa’ya kadar gidecek. Herkes araçların süsleyip buraya gelmiş, hepsine teşekkür ediyorum. Keyifli bir festival oldu. Arabasını göstermek isteyen herkes buraya gelebilir. Bu festival Şehitkamil için artık geleneksel oldu" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Motorlu Araçlar Modifiye Dernek Başkanı Sedat Şahin de festivalin yoğun katılımla gerçekleştiğini ifade ederek, Başkan Umut Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(İHA)