Moğolistan'ın başkenti neresi? Moğolistan'ın başkenti hakkında bilgiler

Moğolistan, Asya kıtasında yer alan ülkelerden biridir. Ülkenin yüzölçümü 1.564.000 kilometrekare olup hem Doğu hem de Orta Asya'da toprakları bulunur. Moğolistan 1206 senesinde Cengiz Han tarafından kurulan bir devlettir. Günümüzde yarı başkanlık sistemi ile idare edilen ülkenin adı Mongolia olarak bilinir. Coğrafi konum sebebiyle ülkede karasal iklim şartları görülür. 2023 yılında yapılan sayımlara göre Moğolistan nüfusu yaklaşık olarak 3.3 milyon civarındadır. Bu sayı Moğolistan'ı dünyadaki en az yoğun nüfusa sahip ülkelerden biri yapar.

Moğolistan’ın başkenti neresi?

Moğolistan’ın başkenti neresi sorusuna yanıtı Ulan Batur şehridir. Ulan Batur, ülkenin Orta Asya bozkırlarının içerisinde konumlanmıştır. Burada 1 milyonu aşan insan yaşamakla beraber Orta Asya bölgesindeki en önemli şehirlerden biridir. Ulan Batur şehri Moğolistan’ın kuzey bölgesinde Tuul Nehri üzerinde bir vadide inşa edilmiştir. Ülke için oldukça önemli olan bu şehir kültür sanayi ve ekonomik açısından da oldukça etkilidir.

Rus Trans-Sibirya demiryolu ve Çin demiryolu sistemi Ulan Batur şehri üzerinden geçer. Şehrin konumu nedeniyle Rusya ve Çin gibi ülkeler için de kritik bir öneme sahiptir. Şehir geçmiş ve modern unsurların bir ara bulunması nedeniyle oldukça dikkat çekicidir. Günümüzde hareketlenmeye başlayan Doğu ve Orta Asya iş olanakları sebebiyle de çok sayıda turiste ve iş insanına ev sahipliği yapar.

Ulan Batur'a nasıl gidilir?

Ülkemizden Ulan Batur şehrine aktarmasız uçuşlarla ulaşılabilmektedir. İstanbul-Ulan Batur arası uçuş süresinin 10 saat olduğu bilinir. Günümüzde uluslararası uçuşlar için kullandıkları havalimanı Cengiz Han Uluslararası Havaalanı’dır. Burası Ulan Batur şehir merkezinin 18 kilometre güneybatısında konumlanmıştır.

Ulan Batur'da gezilecek yerler

Başkent Ulan Batur’da görülmesi gereken birçok yer bulunur. Şehirde oldukça çeşitli koleksiyonlara sahip çok sayıda müze yer alır. Buralarda sergilenen eserler sanatsever ziyaretçilerin dikkatini çeker. Ulan Batur’da görülmesi gereken yerler şu şekildedir:

Sukhabahatar Meydanı

Ulan Batur şehir merkezinde yer alan bu meydan bütün yolların buraya doğru uzandığı bir bölgedir. Meydana 2005 senesinde resmi olarak Cengiz Han Meydanı adı verilmesine rağmen yerel insanlar arasında hâlâ Sukhbatar olarak bilinir. Başkent bu meydanın çevresinde şekillenmektedir.

Gandantegchinlen Manastırı

Şehrin en önemli turistik yerlerinden birisi Gandantegchinlen Manastırı’dır. Gandan Manastırı olarak da bilinen manastırın ismi “Tam Huzurun Büyük Yeri” anlamına gelir. Gandan Manastırı’nın ana girişinde çok büyük bir avlu bulunur. Bu avlu içerisinde çeşitli heykeller ve diğer tapınaklara ulaşan patikalar yer alır.

Zanabazar Güzel Sanatlar Müzesi

Şehirde en çok ilgi gören müzelerden biri olarak öne çıkar. Şehir merkezinde konumlanmış olan müzeye yürümek mümkündür. Müzenin binası 1905 senesinde Rus bir tüccar tarafından yaptırılmıştır. Müzenin odağı Budizm sanatı çerçevesinde şekillenmiştir. Bununla beraber koleksiyonunda Taş Devri’nden 20. yüzyıla kadar olan sanat eserleri de yer almaktadır.

Bogd Han Kış Sarayı Müzesi

Bu saray 8. Jebtsundamba Khutughtu’dan günümüze kalan dört konuttan biridir. Kendisinin ardından sarayı Moğolistan İmparatoru Bogd Han’a devretmiştir. Saray Çin mimarisinin örneklerinden biri olup içerisinde altı adet tapınağı barındırır. Tapınaklarda çeşitli Budist heykelleri, resimleri ve tangkalar görülebilir.

Zaisan Anıtı

Şehrin güneyinde yer alan bir tepenin üstüne yerleştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı esnasında ölen Sovyet askerlerinin anısına yaptırılan anıt 2003 yılında bu tepeye taşınmıştır.

Ulan Batur'da ne yenir?

Ülkenin ve Ulan Batur şehrinin temel gıda ürünü et olarak öne çıkar. Ülkede sert iklim koşullarının yaşanması tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle sebze ve meyve çeşitliliği yoktur. Market ve pazarlarda satılan sebze ve meyveler de oldukça pahalıdır çünkü ithal ürünlerdir. Bozkırın ortasında yapılabilen tek faaliyet hayvancılık olduğundan mutfak kültürü de bundan etkilenmiştir.

Ülkede bol miktarda tüketilen sığır ve at eti çoğunlukla haşlanır ya da hamur işleriyle beraber tüketilir. Bunlar arasında Khuushuur adı verilen geleneksel lezzet içine bol miktarda et konularak pişirilen hamurdan meydana gelir. Bir diğeri ise Buzz adı ile bilinen mantının bir değişik türüdür. Bu mantının farklılığı daha büyük boyutlarda yapılmasıdır. İçerisine et konduktan sonra bohça şeklinde kapatılarak haşlanır.