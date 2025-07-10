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Mola verdiği bölgede kaybolduktan 7 saat sonra bitkin bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Almanya'da eşiyle birlikte Ankara’ya giderken Sakarya’da TEM Otoyolu’nda aracını durdurup tuvalet molası veren Selim Güzel (70), kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla 7 saat sonra bitkin halde bulunan Güzel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mola verdiği bölgede kaybolduktan 7 saat sonra bitkin bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Otoyol Jandarması, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde devriye görevi sırasında, yol bakım çalışmaları nedeniyle dubalarla kapatılmış en sol şeritte park halindeki Almanya plakalı otomobili fark etti.

Aracın yanına yaklaşan ekipler, içinde tek başına oturan E.G. (65) adlı kadınla karşılaştı. E.G., Almanya’dan Ankara’ya seyahat ettiklerini, eşinin tuvalet ihtiyacı için aracı kenara çekerek Ankara yönündeki bir dinlenme tesisine gittiğini, ancak bir saatten uzun süre geçmesine rağmen geri dönmediğini belirterek yardım talep etti.

TESİS ÇEVRESİ, ÇALILIKLAR ARANDI, ARAÇLARIN ALTINA BAKILDI

Bunun üzerine bölgeye takviye jandarma ekipleri istendi. Jandarma ekipleri, dinlenme tesisi ve çevresi ile çalılıklar da dahil geniş bir bölgede detaylı arama yaptı, park halindeki araçların altlarına bakıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma komandoları da çalışmalara katıldı. Gece görüşlü dron ve iz takip köpekleriyle aynı bölge defalarca tarandı. Kadının yanılma ihtimali göz önünde bulundurulup, otoyolun İstanbul yönünde de arama yapıldı. Ormanlık alana doğru genişletilen aramalar, gece boyunca devam etti.

Mola verdiği bölgede kaybolduktan 7 saat sonra bitkin bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti 1

BİTKİN HALDE BULUNDU, HASTANEYE KALDIRILDI

Selim Güzel, saat 05.30 sıralarında, dinlenme tesisinin arka tarafındaki tel örgüleri aşarak ormana geçmeye çalıştığı koruluk alanda bulundu. Bitkin haldeki Selim Güzel, yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güzel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

İlk bulgulara göre olayda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, dinlenme tesisine ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Güzel’in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Almanya
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