Monitör alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Monitör alırken neye dikkat edilmeli?

Monitör, bilgisayar ve benzeri cihazların olmazsa olmaz parçalarından biridir. Yanlış bir monitör seçimi cihazın kullanımını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ekran görüntüsü aktarma özelliği ile öne çıkan monitörler özellikle bilgisayar kullanıcıları için ayrı bir önem taşımaktadır. Günümüzde çeşitli nitelikleriyle dikkat çeken monitör türleri bulunmaktadır. Bu monitörler arasından tercih yaparken bazı kritik noktalara dikkat edilmesinde fayda vardır.

Monitör alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bilgisayar ve benzeri teknolojik cihazları sürekli olarak kullanan kişiler için monitör seçimi son derece önemlidir. Monitör, bilgisayar gibi cihazlardaki görüntüleri ekrana yansıtmak için kullanılan bir cihazdır. Görüntü ekranı olarak da isimlendirilen monitörlerin bilgisayarlara uygun olması dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Monitörün doğru tercih edilmesi oyun oynamayı, film - dizi gibi medya içeriklerini izlemeyi veya yazı okumayı olumsuz açıdan etkilemektedir.

Monitör hem çözünürlük kalitesi hem de renk gibi birçok faktörü doğrudan etkileyen bir cihaz olmaktadır. Bu bağlamda monitör alırken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:

Monitörün hangi amaçla kullanılacağını saptamak beklenen verimin alınması yönünden büyük önem taşır. Bu yüzden öncelikli olarak amaç belirlenmelidir.

İkinci dikkat edilmesi gereken nokta monitör ekranının genişliğidir. Ekran genişliği ne kadar büyük olursa o kadar yer kaplayacağından öncesinde monitörün nereye konulacağı konusuna açıklık getirilmelidir.

Monitörden izlediğiniz görüntülerin renklerinin canlı ve parlak olması önemlidir. Bu yüzden monitör seçiminde kontrast ve parlaklık değerlerinin yüksek olmasına dikkat edilmelidir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ekran çözünürlüğüdür. Çoğunlukla ekran genişlik ölçüsü 27 inçe yakın olan monitör modellerinde çözünürlük 1080p veya 4K olarak belirlenmektedir.

Monitörde olması gereken özelliklerden biri yenileme hızıdır. Yenileme hızının video oyunları oynayanlar için daha yüksek olması gerekirken normal kullanım için ise 60 Hz hızında olması kâfidir.

Bazı monitörler kavisli olarak tasarlandığından seçim yaparken kavis niteliklerinin göz önünde bulundurulması önemlidir.

Video oyunları oynayanların monitör seçerken tepsi süresi özelliğini de dikkate alması gerekir.

Monitör seçiminde panel tipinin doğru tercih edilmesi dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biridir.

Monitör alırken neye dikkat edilmeli?

Monitör alırken ekran genişliğinden çözünürlük kalitesine, parlaklık ve kontrasttan tepki süresine, yenileme hızından bağlantı seçeneklerine kadar birçok noktaya dikkat edilmesi gerekir. Monitör seçiminde ekran kartı ile senkronizasyon teknolojilerinin uyumlu bir şekilde çalışması, oyunlarda kasma, donma, ekran yırtılması gibi olumsuz durumların engellemesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu durum özellikle yüksek çözünürlük isteyen video oyunlarını oynayan kişileri yakından ilgilendirmektedir.

Günümüzde toplamda tercih edebilecek 3 farklı monitör modeli mevcuttur. Oyun oynayacak olanlar yüksek yenileme hızına ihtiyaç duyacaklarından VA panelli monitörler arasından seçim yapabilir. Gerek LED çalıştırabilme özelliği taşıyan gerekse renk yönünden zengin seçenekler sunan bir monitör arayanlar ise OLED monitör modellerini inceleyebilir. Yüksek oranda renk doğruluğu olmasını isteyen kişiler ise IPS panelli monitörleri tercih edebilir.