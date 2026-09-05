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Moskova'ya kritik ziyaret! Putin'den Kiev talimatı, 3 gün boyunca...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırmama talimatı verdiğini bildirdi. Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın bugün, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya ulaştıkları bildirilmişti.

Moskova'ya kritik ziyaret! Putin'den Kiev talimatı, 3 gün boyunca...

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Peskov, ABD’li temsilcilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceği bilgisini paylaştı.

Moskova ya kritik ziyaret! Putin den Kiev talimatı, 3 gün boyunca... 1

3 GÜN BOYUNCA SALDIRI DÜZENLENMEYECEK

Ukrayna'nın geçici ateşkesle ilgili Rus tarafına bilgi verdiğini kaydeden Peskov, "Putin, gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırı düzenlenmeme talimatı verdi. Bu, Amerikalıların Kiev'de yapacağı temasların hazırlığı ve yürütülmesiyle bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

Moskova ya kritik ziyaret! Putin den Kiev talimatı, 3 gün boyunca... 2

MOSKOVA'YA ULAŞTILAR

Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın, bugün, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya ulaştıkları bildirilmişti.

ABD’li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev’e geçeceği açıklanmıştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna ordusuna gece yarısından başlayarak 6-8 Eylül'de saldırıları durdurma talimatı verildiği belirtilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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