HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Motor arızası yapan ve sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Fethiye önlerinde arızalanan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki yelkenli tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-5 botuna yedeklenerek Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı.

Motor arızası yapan ve sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Fethiye önlerinde arızalanan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki yelkenli tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-5 botuna yedeklenerek Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorBayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Aydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gittiAydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti

Anahtar Kelimeler:
motor tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!

İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.