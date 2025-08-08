Motor arızası yapan ve sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Fethiye önlerinde arızalanan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki yelkenli tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-5 botuna yedeklenerek Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı.

