Motor arızası yapan ve sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesi önlerinde arızalanan ve sürüklenen 8 metre boyundaki yelkenli tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
08.08.2025 09:27
Fethiye önlerinde arızalanan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki yelkenli tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-5 botuna yedeklenerek Karagözler’e emniyetle yanaştırıldı.
