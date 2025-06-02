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Motor yağ numaraları nedir, ne anlama gelir? Motor yağ numaralarının anlamı ve farkları

Günümüz teknolojisinde en fazla tercih edilen ulaşım araçları motorlu taşıtlardır. Bu araçların genel bakımlarının sağlanabilmesi için motor yağı kullanılır. Motor yağları ise birbirinden farklı çeşitleri olup numaralarla sınıflandırılırlar. Araç için doğru yağı kullanmak oldukça önemlidir. Fakat herkes motor yağ numaralarının ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Peki, motor yağ numaraları nedir?

Motor yağ numaraları nedir, ne anlama gelir? Motor yağ numaralarının anlamı ve farkları
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Motor yağ numaraları nedir?
  • Motor yağ numaraları ne anlamı gelir?
  • Motor yağ numaralarının aralarındaki farklar nelerdir?

Motor yağlarının birçok türü olup numaralarına göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırma esnasında kullanılan numaralar, viskozite değeri dikkate alınarak ölçülür. Otomobillerde yağın yanlış kullanması motorda arızalara ve istenmeyen sorunlara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımında motor yağını tazelemeden önce otomobile en uygun yağ türünü öğrenmek gerekir.

Motor yağ numaraları nedir?

Motor yağı, otomobilin ömrü ve sağlıklı bir şekilde işlev gösterebilmesi için en önemli bileşenlerden biridir. Araçların el kitabında ya da üretici şartnamelerinde uygun olan motor yağı belirtilir. Zira motor yağı, otomobil motorundaki parçaları korumak, sürtünmeyi azaltmak, motoru temizlemek ve aşınmayı engellemek için oldukça önemlidir. Ayrıca araç motorunun soğuk hava şartlarında da iyi çalışabilmesine yardımcı olur.

Motor yağının hatalı seçilmesi motorun performansını azaltır ve ömrünü kısaltır. Motor yağlarında birçok harf ve rakamlar içeren kodlar yer alır.

Motor yağ numaraları ne anlamı gelir?

Motor yağ numaralarının anlamı yağın viskotize performansı yani akışkanlık seviyesi ve uygun olduğu sıcaklığı anlatır. Araç piyasasında 8 ayrı motor yağı mevcuttur. Motor yağlarında görülen ''W' harfi winter yani kış hava koşullarını, W'den önceki sayı soğuk havadaki performansını ifade eder. W’den sonraki rakam ise sıcak havadaki performansını belirtir.

Motor yağı numaraları '' 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40,10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50 '' kodlarıyla bilinir. Motor yağı seçiminde dikkat edilmesi gereken ilk şey motor yağındaki numaralardır. Bu sayılar, yağın viskozitesini ifade eder.

Örneğin, 10W-40 motor yağı ve 20W-50 motor yağı gibi ifadelerle sıklıkla karşılaşılır. İlk sayı, yağın soğuk havalardaki viskozitesini belirtirken, ikinci rakam yüksek sıcaklıklardaki viskozitesini ifade eder. Kış mevsiminde araçlarda daha düşük viskoziteli yağlar kullanılır çünkü soğuk hava koşullarında daha iyi akış kazanırlar.

Motor yağ numaralarının aralarındaki farklar nelerdir?

Motor yağları arasındaki farklar örneklendirilecek olursa; 0W-20 kodlu motor yağı kodu yağın kış koşullarında 0 viskotize yani son derece akışkan, sıcak hava koşullarında ise 20 viskotize yani az akışkanlı olduğunu ifade eder. Dolayısıyla örnekte verilen motor yağı kış aylarında sıcaklığın sıfıra düştüğü zamanlarda kullanılması gerekir.

Diğer bir örnek olarak 15W-40 ya da 20W-50 numaralı motor yağları ise daha sıcak hava koşullarında çalışan motorlarda kullanılması gerekir.

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Otomobil motor yağ
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