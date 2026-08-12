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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Muhammed S., idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed S., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Çelikhan Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhammed S’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı 1

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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