Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Bakırköy’de iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücünün kız arkadaşı, 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Bakırköy’de Ramazan K.’nın kullandığı motosiklet, iddiaya göre, ters yönden gelen bir başka motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan sürücünün kız arkadaşı Miray Çakır 20 gün sonra hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi’nde üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Maksut O.’nun (24) kullandığı motosiklet, sol tarafa dönüş yapacağı sırada ters yönden gelen Ramazan K.’nın kullandığı motosikleti fark etmeyerek çarptı.

Kazada kasksız olan Ramazan K.’nın arkasında bulunan kız arkadaşı Miray Ç. (21) yola savrularak park halindeki bir araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Miray Ç.’nin beyin kanaması geçirdiği belirtildi. 20 gün boyunca hastanede tedavi gören gören Miray Çakır 23 Mart günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çakır’ın cenazesi 24 Mart Salı günü Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, görüntülerde Çakır’ın erkek arkadaşı Ramazan K. ile kazadan kısa bir süre önce seyir halinde olduğu görüntülendi. Sürücü adliyeye sevk edildi.

Kazayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kusurlu olabileceği değerlendirilen motosiklet sürücüsü Ramazan K., Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. 6 suç kaydı bulunan Ramazan K. hakkında nöbetçi savcılıkta işlem başlatıldı. Sürücünün savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Bakırköy motosiklet kazası
