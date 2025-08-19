HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

Hatay’da aydınlatma direğine çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Antakya ilçesi kent merkezinde yaşandı.

Motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

Hatay’da aydınlatma direğine çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya ilçesi kent merkezinde yaşandı. Seyir halindeyken aydınlatma direğine çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Uçar, ağır yaralanarak olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Uçar, memleketi olan Antakya içesi Üzümdalı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ukrayna ve Rusya diplomasisiDışişleri Bakanı Fidan'dan Ukrayna ve Rusya diplomasisi
Çocuk tacizcisi tutuklandıÇocuk tacizcisi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde kan donduran ayin ritüeli! Gözaltına alındı

Evde kan donduran ayin ritüeli! Gözaltına alındı

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Konya'da iğrenç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Konya'da iğrenç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

'Kadın aday' sürprizi

'Kadın aday' sürprizi

Çerçioğlu konuşurken yükselen tezahüratlar dikkat çekti

Çerçioğlu konuşurken yükselen tezahüratlar dikkat çekti

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.